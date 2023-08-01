С начала года российские олигархи стали богаче на $32 млрд

Российские миллиардеры с начала года нарастили свое совокупное состояние на $32 млрд. Об этом свидетельствуют рейтинг агентства Bloomberg 500 богатейших жителей планеты. В их число вошли 22 бизнесмена из России.

Первое место по приросту прибыли среди российских олигархов занял основатель и совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов. Его состояние выросло с начала года на $5,91 млрд и достигло $21,3 млрд.

На второй позиции глава совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, увеличивший свой капитал на $4,98 млрд – до $24,8 млрд.

Третьим отметился председатель правления и крупнейший совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон с приростом в $2,73 млрд и общим состоянием в $27,4 млрд.

Четвертым значится бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун с $8,22 млрд, из которых он получил $2,35 млрд с начала года.

На пятом месте акционер НОВАТЭКа, «Сибура» Геннадий Тимченко, прирастивший свое состояние на $2,27 млрд – до $14,1 млрд.

При этом богатейшим из россиян остается глава «Норникеля» Владимир Потанин с $29,8 млрд. Однако с начала года его потери составили $185 млн.

Самые большие убытки с начала года в $525 млн у сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Лидер прошлогоднего рейтинга самых разбогатевших россиян основной владелец группы компаний минудобрений «Акрон» Вячеслав Кантор за первое полугодие 2023-го потерял $243 млн.

В общемировом рейтинге лидером прироста капитала стал владелец Twitter и основатель Tesla Илон Маск с $105 млрд, которые сделали его богатейшим планеты с $242 млрд. На второй позиции основатель Facebook** (компании Meta, запрещенной в России) Марк Цукерберг с $72,5 млрд, на третьей – основатель Amazon.com Джефф Безос с $49,9 мл

Москва, Мария Соколова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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