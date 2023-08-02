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Среда, 2 августа 2023, 12:43 мск

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В Подмосковье задержан местный житель за покушение на убийство 7-летнего ребенка

В подмосковных Мытищах задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство 7-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, накануне, 1 августа, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения бросил нож в сына своей сожительницы, в результате чего мальчик получил ранение в области груди. Мать ребенка вызвала скорую помощь, и ребенок был госпитализирован для оказания медицинской помощи. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью не имеется.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, проведены допросы, планируется назначение ряда судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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