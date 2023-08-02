Пожилой москвич отправлен в медицинское спецучреждение: толкнул на рельсы подростка

В Москве вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, который уличен в покушении на убийство несовершеннолетнего в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 61-летнего мужчины, уличенного в совершении общественно опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что 9 марта 2023 мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути. Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния он не мог и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства.

Судом принято решение о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Москва, Светлана Антонова

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