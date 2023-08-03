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Четверг, 3 августа 2023, 15:28 мск

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В Подмосковье произошел крупный пожар

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Сегодня в подмосковном Воскресенске произошел крупный пожар. По данным телеграм-каналов, загорелся цех бывшего завода «Красный строитель», где в настоящее время хранятся аккумуляторы.

Как сообщается, возгоранию предшествовал взрыв. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Эвакуировано порядка десяти человек.

Telegram: ВИДЕО

В региональном главке МЧС уточнили, что сообщение о ЧП в нежилом здании в деревне Очкасово поступило 13:52.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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