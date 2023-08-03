В Подмосковье произошел крупный пожар

Сегодня в подмосковном Воскресенске произошел крупный пожар. По данным телеграм-каналов, загорелся цех бывшего завода «Красный строитель», где в настоящее время хранятся аккумуляторы.
Как сообщается, возгоранию предшествовал взрыв. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Эвакуировано порядка десяти человек.
В региональном главке МЧС уточнили, что сообщение о ЧП в нежилом здании в деревне Очкасово поступило 13:52.
Москва, Светлана Антонова
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