В Подмосковье произошел крупный пожар

Сегодня в подмосковном Воскресенске произошел крупный пожар. По данным телеграм-каналов, загорелся цех бывшего завода «Красный строитель», где в настоящее время хранятся аккумуляторы.

Как сообщается, возгоранию предшествовал взрыв. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Эвакуировано порядка десяти человек.

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В региональном главке МЧС уточнили, что сообщение о ЧП в нежилом здании в деревне Очкасово поступило 13:52.

Москва, Светлана Антонова

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