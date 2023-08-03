Напал на девочку в лифте: в Москве задержан педофил

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней на юго-востоке Москвы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемый напал на девочку в лифе многоквартирного дома.

По данным ведомства, преступление было совершено в дневное время 2 августа. «Мужчина, находясь в кабине лифта жилого дома, расположенного на улице Головачева в городе Москве, совершил в отношении ранее незнакомой 12-летней девочки иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления», – пояснили в СКР.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска установлена причастность 30-летнего мужчины к совершению данного преступления. В настоящее время с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Люблинским районным судом об избрании ему меры пресечения по уголовному делу по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Москва, Светлана Антонова

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