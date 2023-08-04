Житель Подмосковья выбросил собаку из окна 11 этажа

В подмосковном Подольске задержан 53-летний местный житель, который выбросил свою собаку из окна квартиры на 11 этаже одного из домов на улице Колхозная. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по г.о. Подольск от 63-летней местной жительницы о жестоком обращении с животным. Собака после падения направлена в ветеринарную клинику.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Светлана Антонова

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