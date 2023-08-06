российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 6 августа 2023, 15:50 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Смертельное ДТП в Подмосковье: 17-летний юноша на иномарке въехал в лося

В подмосковном Чеховского районе произошла авария, в результате которой погибла несовершеннолетняя девушка. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, накануне вечером в районе села Троицкое 17-летний юноша, управляя автомобилем марки «Митцубиси Аутлендер», врезался в лося, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

«В результате несовершеннолетняя пассажирка, 2007 года рождения, скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель легкового автомобиля получил незначительные телесные повреждения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Минобороны РФ сообщило о новой попытке атаки беспилотника по объектам в Московской области / В Подмосковье произошел крупный пожар / В Подмосковье задержаны двое участников конфликта со стрельбой / Выстрел в спину: в Подмосковье произошла стрельба во дворе многоэтажки / В Подмосковье задержан местный житель за покушение на убийство 7-летнего ребенка / Драка мигрантов в Подмосковье: возбуждено уголовное дело о гибели двух человек / В Мытищах задержан мигрант-педофил: следствие ищет очевидцев / Зачистка Котельников от мигрантов: возбуждено уголовное дело о халатности чиновников местной администрации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Подмосковье,