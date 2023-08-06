Смертельное ДТП в Подмосковье: 17-летний юноша на иномарке въехал в лося

В подмосковном Чеховского районе произошла авария, в результате которой погибла несовершеннолетняя девушка. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, накануне вечером в районе села Троицкое 17-летний юноша, управляя автомобилем марки «Митцубиси Аутлендер», врезался в лося, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

«В результате несовершеннолетняя пассажирка, 2007 года рождения, скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель легкового автомобиля получил незначительные телесные повреждения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

Москва, Светлана Антонова

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