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Воскресенье, 6 августа 2023, 19:38 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: сгорела фабрика по производству спортивных товаров

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Сегодня в подмосковном Дмитровском округе произошел крупный пожар на фабрике по производству спортивных товаров. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в 13:00 из деревни Сеньково, где расположено производство. В 17.30 пожар был локализован на площади 1200 кв м. В 18:23 спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Дальнейшая информация уточняется.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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