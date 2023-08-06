Крупный пожар в Подмосковье: сгорела фабрика по производству спортивных товаров

Сегодня в подмосковном Дмитровском округе произошел крупный пожар на фабрике по производству спортивных товаров. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, огонь распространился на площади 1200 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в 13:00 из деревни Сеньково, где расположено производство. В 17.30 пожар был локализован на площади 1200 кв м. В 18:23 спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Дальнейшая информация уточняется.

Москва, Светлана Антонова

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