В России готовится массовая блокировка «серых» сим-карт

Роскомнадзор в августе может заблокировать 7 млн «серых» сим-карт с неактуальными персональными данными. Такое требование получили все операторы сотовой связи и уже начали рассылать соответствующие уведомления пользователям, которым дается 15 дней на устранение пробела в оформлении, пишут «Ведомости».

По оценке гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, в России насчитывается порядка 6,5-7 млн «серых» сим-карт, которые до сих пор можно купить без паспорта у уличных продавцов. Не более 5% их них изначально покупались под противоправные действия. Остальные, в основном, закупались компаниями для сотрудников и ненадлежащим образом оформленные, или запасные для защиты от спама.

«Если и будут большие проблемы (с отключением связи), то только у небольшого числа абонентов, в основном граждан преклонного возраста, которые в силу объективных причин не могут прийти в салоны связи или осуществить все операции через интернет», – пояснил Кусков «Ведомостям».

По данным издания, в каждом запросе Роскомнадзора к операторам содержится порядка 50 тысяч номеров. Если абоненты к середине месяца не подтвердят свои данные, то к середине месяца четверка крупных операторов в целом может заблокировать до 1 млн сим-карт.

В соответствии с законом о связи, мобильный оператор обязан проверить достоверность сведений о каждом конечном абоненте, даже если карты оформлены на юрлиц. Это касается ФИО клиента, даты его рождения и данных паспорта. Подать информацию можно лично в салоне связи или через госинформсистемы, например, «Госуслуги».

С лета 2021 года Роскомнадзор имеет право потребовать у оператора блокировки незарегистрированного номера.

Москва, Мария Соколова

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