Путин распорядился увеличить производство новейших вооружений

Производство новейших образцов вооружений необходимо увеличивать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Глава государства отметил высокую эффективность отечественных беспилотников (БПЛА) и призвал ускорить наращивание их выпуска.

«(БПЛА) и «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество (их) производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», – подчеркнул Путин.

Чемезов в свою очередь рассказал, что 90% продукции в рамках специальной военной операции производит «Ростех». «Все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью закрываем, на сегодняшний день закрываем все», – пояснил он.

Со своей стороны глава государства высказал необходимость увеличивать производство военной продукции. По словам Путина, процент выпуска новейших вооружений должен быть выше. «Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения… Т-90 «Прорыв», самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь… «Ланцеты» и так далее», – подчеркнул Путин.

Москва, Мария Соколова

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