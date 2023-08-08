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Вторник, 8 августа 2023, 16:23 мск

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Путин распорядился приостановить налоговые договоры с недружественными государствами

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными государствами, включая США, и поручил министерству иностранных дел уведомить такие страны об этом решении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как подчеркивается в указе, решение принято, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц».

В тексте документа также уточняется, что действие соответствующих соглашений приостанавливается до устранения недружественными государствами нарушений экономических и иных интересов России, прав ее граждан и юрлиц или до прекращения действия документов.

Вместе с тем глава государства поручил правительству РФ внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Путин Владимир,