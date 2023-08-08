Религиозный деятель уличен в дискредитации российской армии

В Москве в отношении религиозного деятеля Юрия Сипко возбуждено уголовное дело о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в марте 2022 Сипко разместил в Интернете видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.

Противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Центра по противодействию экстремизма ГУПЭ МВД России.

Сегодня в рамках уголовного дела у Сипко и его соратников прошли обыски на территории столичного региона и города Калуги. В настоящее время продолжается проведение оперативных и следственных действий.

По данным из открытых источников, Юрий Сипко – советский и российский религиозный деятель, протестантский пастор, с 20 марта 2002 года до 25 марта 2010 года являлся председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов.

Москва, Светлана Антонова

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