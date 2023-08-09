В Подмосковье прогремел мощный взрыв

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв на территории оптико-механического завода. По предварительным данным, которые приводят телеграм-каналы, в результате ЧП пострадали до 20 человек.

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Канал Baza сообщает, что взрыв предположительно произошел на складе пиротехники. Эту информацию подтверждает канал Shot, отмечая, что на территории завода арендует помещение компания «ПироРос».

По данным ТАСС, взрыв прогремел в районе котельной завода. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. Объявлена эвакуация всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

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На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Москва, Светлана Антонова

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