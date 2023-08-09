В Подмосковье прогремел мощный взрыв

В подмосковном Сергиевом Посаде произошел мощный взрыв на территории оптико-механического завода. По предварительным данным, которые приводят телеграм-каналы, в результате ЧП пострадали до 20 человек.
Канал Baza сообщает, что взрыв предположительно произошел на складе пиротехники. Эту информацию подтверждает канал Shot, отмечая, что на территории завода арендует помещение компания «ПироРос».
По данным ТАСС, взрыв прогремел в районе котельной завода. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. Объявлена эвакуация всех зданий и цехов, в том числе арендованных.
На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Москва, Светлана Антонова
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