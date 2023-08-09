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Среда, 9 августа 2023, 12:13 мск

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Взрыв в Подмосковье: разрушен ангар на площади 1,6 тысячи кв метров, есть пострадавшие

Взрывом на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде разрушен ангар на площади 1,6 тысячи кв метров, который снимала частная фирма. По данным источников ТАСС, причиной ЧП, в результате которого получили ранения почти полтора десятка человек, предположительно стал человеческий фактор.

Агентство отмечает, что, по предварительной информации, взорвался склад с пиротехникой.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает, что причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса.

Источники медицинских службах уточнили, число пострадавших увеличилось до 16 человек.

Как сообщили в МЧС, сообщение о ЧП поступило в 10:45.

На место взрыва выехали представители силовых и следственных структур.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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