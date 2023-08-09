Валютные обязательства РФ будут выплачиваться в рублях – указ Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому обязательства РФ по валютным госгарантиям будут выплачиваться в рублях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ предусматривает возможность исполнения госгарантий, представленных в иностранной валюте, в рублях даже без согласия получателя средств по курсу ЦБ на дату предъявления требования. Для этого будут открываться специальные рублевые счета.

Речь идет о госгарантиях, предоставленным российским и иностранным физлицам и компаниям, а также зарубежным государствам и международным организациям.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из госгарантий, предоставленных до дня вступления в силу данного указа.

Стоит отметить, что сегодня на Московской бирже курс евро в ходе торгов превысил 107 рублей, что стало новым максимумом с марта прошлого года, курс доллара поднимался до 97,48 рубля. С начала года евро вырос 32 рубля, доллар – почти 27 рублей.

По мнению аналитиков, без вмешательства финансовых властей в ближайшее время доллар может пробить отметку в 100 рублей. При этом ряд экспертов считает, что девальвация носит искуственный рукотворный характер и может негативно сказаться на уровне жизни россиян.

Москва, Светлана Антонова

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