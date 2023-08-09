Последствия взрыва в Подмосковье: за медпомощью обратились 56 человек, под завалами могут оставаться люди

После взрыва на складе пиротехники в подмосковном Сергиеве Посаде за медицинской помощью обратились 56 человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Судя по его словам, число пострадавших может увеличиться – под завалами ещё могут оставаться люди.

«Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли – их состояние врачи оценивают как тяжелое. На месте работают почти 160 спасателей, а также силовые ведомства – предстоит выяснить точные причины взрыва», – пояснил Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, всего за медицинской помощью обратились 56 человек. «30 сейчас в стационаре, шестеро из них – в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт – госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», – уточнил глава региона.

Воробьев также сообщил, что власти получили порядка 100 обращений от местных жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. «Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях, также частично разрушены социальные объекты: школы №19 и №21, спорткомплекс «Луч», магазин. Всем людям обязательно поможем – нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, такие поручения дал», – отметил губернатор.

Москва, Светлана Антонова

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