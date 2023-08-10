Склонили принять наркотики: в Москве погибла 15-летняя девочка

В Москве арестованы двое наркодилеров по обвинению в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и незаконном сбыте наркотиков несовершеннолетнему (п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, молодые люди склонили 15-летнюю девочку к употреблению запрещенных веществ, в результате чего она погибла.

По данным ведомства, преступление было совершено 6 августа. Двое молодых людей 2005 и 1991 годов рождения в квартире жилого дома на улице Неллидовская, занимаясь незаконным оборотом наркотиков, склонили 15-летнюю девочку к их употреблению. В результате несовершеннолетняя в тот же день скончалась в медицинском учреждении.

В ходе допроса один фигурант признал вину полностью, другой частично.

Тушинским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»