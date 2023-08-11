Взрыв в Сергиевом Посаде: власти региона определились с размером помощи пострадавшим

Семьям погибших после взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде будет выплачено по 2 млн рублей, раненым до 500 тысяч в зависимости от степени тяжести. Об этом сообщил сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех 8 человек, кто считается пропавшими без вести. Есть решение о специальных региональных выплатах – 2 миллиона рублей – семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации – по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами – по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении – по 100 тысяч рублей», – сообщил Воробьев в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что в ближайшее время приступят к восстановлению поврежденных зданий и инфраструктуры. «Пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери – самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», – пояснил он.

При этом губернатор уточнил порядок получения компенсаций за 184 пострадавших автомобиля. «Владелец машины пишет заявление на имя главы, получает направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба и с документом этой организации получает компенсацию от муниципалитета. Часть машин можно будет переместить только после того, как их осмотрят правоохранительные органы. Попросил Следственный комитет максимально ускорить процедуры в рамках уголовного дела, чтобы оценку ущерба можно было начать как можно быстрее», – пояснил Воробьев.

Кроме того, по его словам, пострадали 5 объектов инфраструктуры – в том числе 2 школы и колледж. «К 1 сентября все восстановим. В спорткомплексе «Луч» в самое ближайшее время проведем экспертизу и займемся восстановлением», – заверил глава региона.

Напомним, 10 августа в Сергиев Посаде произошел взрыв на складе с пиротехникой компании «Пиро-Росс» на территории Загорского оптико-механического завода. В результате пострадало более 60 человек, одна женщина умерла в больнице, еще восемь – считаются пропавшими без вести. Причиной взрыва стало нарушение технологических процессов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Москва, Мария Соколова

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