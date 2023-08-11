Банк России повысил на выходные и понедельник официальные курсы американской и европейской валют до нового годового максимума. Доллар будет стоить 98,2066 рубля, евро – 107,9723.

В то же время на биржевых торгах курс «американца» впервые с марта прошлого года превысил отметку в 99 рублей. На 16:25 мск доллар торговался на максимуме – 99,0350. В то же время биржевой курс европейской валюты колебался вблизи максимальной за день отметки – 108,68 рубля.

Стоит отметить, что в Центробанке спокойно относятся к ослаблению рубля. Как сказал сегодня заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин, регулятор не намерен вмешиваться в ситуацию даже при курсе доллара в 100 рублей. По его словам, рисков для финансовой стабильности нет.

Между тем, неправительственные эксперты называют Банк России ответственным за нынешний этап девальвации рубля, что на фоне повышения инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их оценке, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство».

Более того, прозвучало также мнение, что нынешняя финансово-экономическая политика либеральной «гайдаровской группы» в лице глав Минфина РФ Антона Силуанова и Банка России Эльвиры Набиуллиной критически опасна для экономики и в целом государственности России и завершает передачу центра управления страной на Запад.

В Госдуме ранее заявили, что ЦБ является крупнейшим «иноагентом» в РФ.

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Москва, Светлана Антонова

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