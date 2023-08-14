В Москве уроженцы Средней Азии избили сотрудника полиции

В Москве возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по обвинению в совершении преступления задержаны уроженцы Средней Азии.

По данным ведомства, в ночное время 12 августа двое молодых людей, 1997 и 1998 годов рождения, уроженцы Средней Азии, находясь на крыльце одного из кафе на улице Ивана Франка, подвергли избиению сотрудника полиции, прибывшего для пресечения их противоправных действий.

Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. В ходе допроса один обвиняемый признал вину частично, другой – вину не признал.

Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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