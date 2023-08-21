Экскурсия по подземной Москве закончилась трагедией: как минимум, трое человек погибли

В Москве пропали несколько участников экскурсии по столичным подземным коллекторам. Судя по последним данным, трое из них обнаружены мертвыми.

Один из трупов спасатели обнаружили в коллекторе возле Павелецкого вокзала в центре Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Телеграм-канал «База» сообщил, что ранее удалось обнаружить тела еще двух человек – девушки и подростка. Их выловили из Москвы-реки.

Как отмечается, что минимум пять человек пропали после экскурсии по подземным коллекторам в районе Неглинки во время ливня в Москве. Их могло смыть потоком воды.

После ливня с группой пропала связь, родственники пропавших обратились в полицию.

Москва, Светлана Антонова

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