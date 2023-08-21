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Понедельник, 21 августа 2023, 18:09 мск

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В Москве возбуждено уголовное дело после смертельной экскурсии под землей

В Москве возбуждено уголовное дело после подземной экскурсии, в ходе которой во время ливня погибли, как минимум, три человека, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как уточняется, расследование ведется в рамках статьи УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это информацию подтверждает источник РИА «Новости».

«Организатор экскурсий находится на допросе», – сообщил собеседник агентства.

Экскурсия, некоторые участники которой погибли, проходила накануне. Когда в Москве начался ливень, люди находились под землей. Вода резко поднялась, спастись у диггеров шансов было мало. Предположительно участники подземной экскурсии пропали во время ливня в коллекторе в районе Неглинки.

К настоящему времени найдены тела трех участников экскурсии. По информации ТАСС, это мужчина около 40 лет, девочка и женщина. РИА «Новости» уточняет, что на подземную экскурсию записались более 20 человек.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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