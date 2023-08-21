Найден мертвым ещё один участник подземной экскурсии в Москве

В Москве обнаружен мертвым четвертый участник подземной экскурсии – его тело нашли у причала парка «Зарядье» под «парящим» мостом в центре столицы, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В настоящее время возле причала «Зарядье» под «парящим» мостом найдено тело мужчины. Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам», – сказал собеседник агентства.

Экскурсия, участники которой погибли, проходила накануне. Когда в Москве начался ливень, люди находились под землей. Предположительно участники экскурсии пропали во время ливня в коллекторе в районе Неглинки.

Ранее были найдены тела трех участников экскурсии. По информации ТАСС, это мужчина около 40 лет, несовершеннолетняя девочка и женщина. РИА «Новости» уточняет, что на подземную экскурсию записались более 20 человек.

Информационные агентства также сообщали о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Официальных сообщений по этому поводу до сих пор не поступало.

Москва, Светлана Антонова

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