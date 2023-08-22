Организатор смертельной подземной экскурсии по Москве задержан в Петербурге

В Петербурге задержан генеральный директор компании «Спутник» Александр Ким по подозрению в организации незаконной экскурсии по подземным коллекторам Неглинки в Москве, в результате чего погибли несколько человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время гендиректор «Спутника» Александр Ким задержан. Он из Санкт-Петербурга будет доставлен в Москву, где следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения», – сказал собеседник агентства.

По данным столичного главка Следственного комитета, в настоящее время установлены трое лиц, причастных к организации и проведению подземной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства.

«Организаторы уверяли граждан, приобретающих экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города», – подчеркивается в сообщении ведомства.

В СКР также уточнили обстоятельства трагедии. 20 августа гид -диггер совместно с группой в составе 7 человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве. В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетняя, судьба остальных на данный момент неизвестна.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция указанной статьи предусматривает наказание для виновных до 10 лет лишения свободы.

В рамках расследования проведены обыски у лиц, осуществлявших продажу и предоставление услуг, опасных для жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта, с которым работают следователи, меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, ряд лиц объявлен в розыск.

Москва, Светлана Антонова

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