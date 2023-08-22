СКР раскрыл имена организаторов незаконной подземной экскурсии в Москве, в которой погибли 8 человек

Следственный комитет раскрыл имена фигурантов уголовного дела о незаконной подземной экскурсии по центру Москвы, в ходе которой погибли 8 человек. Как говорится в сообщении ведомства, один из подозреваемых скрылся за пределами РФ.

В СКР уточнили, что вчера на территории Санкт-Петербурга были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима – генерального директора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу и предоставление незаконной экскурсионной услуги. В ближайшее время он будет доставлен в ГСУ СК России по г. Москве для проведения с ним следственных действий.

Кроме того, в ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии – Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО «Авангард» Александр Лазовский, который находится в розыске. Согласно имеющейся информации 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой в составе 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. При этом находиться в таких сооружениях могут исключительно сотрудники специальных служб города.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователями проведены осмотры места происшествия, обследован коллектор реки Неглинки, допрошены свидетели, истребована и изучается документация, назначен ряд экспертиз, проводятся иные следственные действия и оперативные мероприятия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно представить доклад по уголовному делу о гибели людей в подземном коллекторе Москвы и принять исчерпывающие меры к установлению обстоятельств гибели людей и привлечению всех причастных лиц к ответственности.

Москва, Светлана Антонова

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