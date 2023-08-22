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Вторник, 22 августа 2023, 14:50 мск

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Укол в московском кашеринге BelkaCar: возбуждено уголовное дело

Московская полиция возбудила уголовное дело после инцидента в машине каршеринга BelkaCar, в которой ребёнок случайно укололся о найденный шприц. Об этом говорится в сообщении столичного главка МВД.

Накануне в полицию поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга ребенок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. Согласно проведенной экспертизе установлено, что в шприце обнаружены следы наркотического средства – мефедрона.

По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

По данным телеграм-каналов, родители уколовшегося ребенка собираются подавать в суд на каршеринг BelkaCar.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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