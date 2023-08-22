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Вторник, 22 августа 2023, 17:25 мск

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Дело о смертельном отравлении арбузом: в Москве вынесен приговор дезинсектору

В Москве суд вынес приговор дезинсектору по резонансному уголовному делу о смертельном отравлении арбузом. Дезинсектор Антон Котов признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.

Следствием и судом установлено, что 6 сентября 2021 года обвиняемый, являющийся водителем-дезинфектором, в помещении магазина «Магнит» на Совхозной улице провел дезинсекцию с использованием инсектицидного средства в нарушение санитарно-эпидемиологических требований по профилактике инфекционных болезней, содержащих императивный запрет на обработку без удаления из них пищевых продуктов, либо их тщательного укрытия.

На следующий день москвичка приобрела в этом магазине арбуз, который вместе со своей мамой и несовершеннолетней дочерью употребила в пищу. После все были госпитализированы с признаками отравления, но несмотря на проведенные реанимационные мероприятия мать и дочь потерпевшей скончались в столичной больнице, а ей самой причинен тяжкий вред здоровью.

Как уточнили в Следственном комитете, расследование уголовного дела усложнялось отрицанием Котовым своей вины. Очевидцами преступления являлись лица, входящие в его круг общения, в том числе его работодатель. В рамках уголовного дела проведено более 200 допросов свидетелей, более 50 трудоемких и длительных судебных экспертиз различной категории, более 50 осмотров. Обеспечено всестороннее расследование, которое позволило полностью опровергнуть версии, выдвинутые стороной защиты.

Приговором Люблинского районного суда Москвы Котову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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