Путин обратил внимание рост инфляционных рисков

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание правительства и Центробанка РФ на рост инфляционных рисков. Глава государства подчеркнул, что задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план.

«Объективные данные показывают, что инфляционные риски – хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно – всё-таки растут, и задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план», – подчеркнул Путин, выступая сегодня на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Я прошу коллег из правительства, Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. Знаю, что здесь споров много, но консенсус мы до сих пор всегда находили, найдём и сейчас», – добавил глава государства.

При этом Путин назвал повышение благосостояние россиян одной из приоритетных задач. По его словам, реальные располагаемые доходы за первое полугодие текущего года уже выросли на 4,7 процента, сопоставимыми темпами – на 4,2 процента – увеличилась средняя заработная плата по экономике. «Я обращаю внимание коллег в регионах, на местах: динамика заработных плат в экономике субъекта Федерации – это один из главных показателей эффективности управленческих команд, интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры. Нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы», – подчеркнул Путин, добавив, что нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат работников бюджетной сферы.

«Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Здесь соотношения зарплат бюджетников к средним по экономике региона должны выполняться, выдерживаться, в том числе по итогам текущего, 2023 года», – сказал президент.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»