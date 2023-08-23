Суд арестовал одного из организаторов смертельной подземной экскурсии по Москве

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о заключении под стражу директора компании «Спутник» Александра Кима по обвинению в организации незаконной экскурсии по столичным подземным коллекторам Неглинки, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 августа гид -диггер совместно с группой в составе 7 человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве. В результате оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, все погибли. Во время экскурсии начался сильный дождь, в результате чего на участников похода обрушились мощные потоки воды.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция указанной статьи предусматривает наказание для виновных до 10 лет лишения свободы.

Кроме Кима, фигурантами дела Следственный комитет называл также еще одного организатора экскурсии – Никиту Дубаса, которому предъявлено обвинение, и генерального директора ООО «Авангард» Александра Лазовского, который находится в розыске – согласно информации СКР, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты.

Москва, Светлана Антонова

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