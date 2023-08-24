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Четверг, 24 августа 2023, 14:01 мск

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В Москве изобличен Интернет-развратник несовершеннолетних девочек

В Москве задержан мужчина 1992 года рождения по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девочек. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фигурант активно использовал для своих целей Интернет.

По данным ведомства, в период с июля 2022 года по декабрь 2022 года мужчина, используя Интернет в одной из социальных сетей совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц).

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

В СК уточнили, что фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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