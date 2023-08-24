В Алтуфьевском пруду погибла рыба

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку в связи с гибелью рыбы в Алтуфьевском пруду реки Самотëка в столичном районе Лианозово.

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, в ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также приняты меры прокурорского реагирования.

«В настоящее время к проверке привлечены специалисты, взяты пробы воды, осмотрены места возможных источников негативного воздействия», – отметили в прокуратуре.

Москва, Светлана Антонова

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