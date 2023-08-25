«Вагнер» будет жить…» – Лукашенко высказался о перспективах ЧВК Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» будут оставаться на территории его республики. По его словам, выстроена система дислокации военизированного «оркестра» с его основателем Евгением Пригожиным.

«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер». И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем – столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек», – заявил белорусский лидер, слова которого цитирует агентство «БелТА».

«Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», – подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также считает, что российский лидер Владимир Путин не может стоять за происшествием с самолетом основателя ЧВК «Вагнер». «Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло», – пояснил он.

Президент Белоруссии также сообщил, что Пригожин никогда не просил для себя гарантий безопасности, а об одном из готовящихся покушений его предупреждал Путин.

«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», – рассказал Лукашенко, добавив, что через некоторое время уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация. Основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил, что президент России предупредил его о готовящемся покушении, отметил белорусский лидер.

Напомним, авиакатастрофа с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» произошла 23 августа в Тверской области. Все 10 человек, находившиеся на борту, в том числе члены экипажа и предположительно Пригожин, погибли. Их тела обнаружены и направлены для опознания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Минск, Светлана Антонова

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