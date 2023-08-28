Совершили более 17 тяжких преступлений: в Подмосковье дошло до суда дело трех членов банды «Северские»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех членов банды «Северские», которые обвиняются в серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийствах. Материалы направлены в Московский областной суд.

По версии следствия, представители криминальной группировки действовали в период с 1997 по 2019 годы в составе банды «Северские», участвовали в совершении убийств 10 человек на территории Московской, Ярославской и Владимирской областей, а также совершили покушение на убийство и приготовление к убийству ещё 5 человек на территории Подмосковья, отметили в прокуратуре Московской области.

В региональном главке Следственного комитета уточнили, что банда была создана в мае 1997 года. Действовали члены ОПГ вплоть до февраля 2021 года на территории Московской, Ярославской, Костромской и Владимирской областей.

С момента создания банды и до задержания в декабре 2019 года ее лидера Дмитрия Гладышева, ставшего лидером после убийства Виктора Лазовскогов 2009 году, в ее состав входило не менее 18 лиц. На их счету – убийства 23-х человек, в том числе с применением огнестрельного оружия; покушения на убийства 6-ти человек; приготовление к убийству, а также иные тяжкие и особо тяжкие преступления. По фактам преступной деятельности банды возбуждено 30 уголовных дел, которые были соединены в одном производстве.

Обвиняемые в разных вариациях состава банды совершили более 17 преступлений. В частности, в мае 1997 года c целью передела сфер преступного влияния один из обвиняемых совместно с соучастниками совершил покушение на убийство одного из старших участников ОПГ «Северские», пользовавшегося большим авторитетом в банде и подвергавшего критике решения организатора группировки. Во время нападения преступники произвели выстрелы в потерпевшего и его сопровождение. В результате двое человек скончались на месте происшествия, одному причинен тяжкий вред здоровью, после чего он остался инвалидом. Впоследствии в октябре 2000 года несколько членов банды, маскируясь под рабочих, вооруженные пистолетом-пулеметом К6-92 «Волк», поднялись к окну квартиры, где проживал выживший потерпевший, и произвели в него через окно не менее 20 выстрелов, совершив его убийство.

В октябре 2018 года один из обвиняемых, узнав о намерении участника банды совершить убийство лидера ОПГ «Северские», под обманным предлогом заманил его на территорию заброшенного детского сада в городе Краснозаводске, где совместно с соучастниками произвел в потерпевшего не менее 6 выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался.

В феврале 2010 года члены банды совершили на территории стадиона «Темп» в городе Сергиевом Посаде убийство двоих человек из противоборствующего ОПГ «Гостиничные».

В августе 2008 года один из обвиняемых совместно с сообщниками совершил нападение на генерального директора фирмы, основным видом деятельности которого являлось предоставления бытовых услуг. Члены банды нанесли ему множественные удары по голове, туловищу и конечностям металлическими трубами.

В августе 2009 года обвиняемые совершили нападение на коммерсанта за отказ осуществлять коммерческую деятельность под покровительством членов банды. Один из соучастников нанес мужчине множественные удары металлической трубой. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении.

В октябре 2006 года членом банды также совершено убийство генерального директора общества с ограниченной ответственностью в связи с его отказом деньги и вести совместно коммерческую деятельность. Прибыв к дому предпринимателя, расположенному в городе Александрове Владимирской области, злоумышленники произвели в него не менее 7 выстрелов. От ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Как отметили в Следственном комитете, ранее в отношении 7 других членов банды уголовное дело было выделено в отдельное производство и приговором Московского областного суда они признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Москва, Светлана Антонова

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