Forbes назвал имена богатейших россиянок

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 богатейших женщин России, совокупное состояние которых достигло рекордного уровня – $25,7 млрд. Лидером списка, как и два года назад, стала основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. Её капитал издание оценило в $7 млрд.

На втором месте Татьяна Литвиненко с $2,8 млрд. В прошлом году супруг передал ей 20% акций производителя удобрений компании «Фосагро».

На третьем месте Варвара Скоч с состоянием в $2,5 млрд долларов. Ее семья владеет 30% холдинговой компании USM, которой принадлежат в числе прочего доли в производителе железной руды «Металлоинвест», телекоммуникационном операторе «Мегафон».

Пятерку богатейших замыкают Марина Мордашова с $1,85 млрд – супруга гендиректора холдинга «Севергрупп» и обладательница 52% акций Nordgold, а также Лидия Михайлова ($1,55 млрд), которая вместе с сыновьями контролирует более 80% акций группы «Черкизово».

Далее в списке богатейших россиянок следуют вдова мэра Москвы Юрия Лужкова – президент девелоперской компании Inteco Management Елена Батурина ($1,3 млрд), дочь основателя НОВАТЭКа Виктория Михельсон ($1,2 млрд), супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева ($875 млн), дочь совладельца нефтяной компании ЛУКОЙЛ Екатерина Федун ($800 млн) и вдова основного владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган ($725 млн).

Вторую десятку открывает жена совладельца и председателя совета директоров ТАИФ Лидия Сультеева ($675 млн). Далее следуют Ольга Белявцева ($600 млн) с долей в компании «Прогресс», выпускающей продукты под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет», а также Елена Рыболовлева ($600 млн) – бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева, которая со второго места предыдущего рейтинга опустилась на тринадцатое.

На 14-м месте супруга петербургского миллиардера и совладельца банка «Россия» Татьяна Ковальчук ($600 млн), на 15-м – дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг ($500 млн). 16 место занимает зампредседателя правления ПАО «Новатэк» Татьяна Кузнецова ($450 млн), на 17-м – супруга президента «Лукойла» Лариса Алекперова ($425 млн), на 18-м – гендиректор «ИНК-Капитал» Марина Седых ($425 млн).

Замыкают рейтинг дочери основателей холдинга «Группа компаний S7» Мария и Татьяна Филевы, которым принадлежат акции компании – по $400 млн.

Москва, Мария Соколова

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