Следственный комитет обратил внимание на мигрантский беспредел в Люберцах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить доклад по фактам противоправных действий мигрантов в Люберецком районе Подмосковья.
В социальных медиа сообщается, что в поселке Малаховка Люберецкого района Московской области зафиксирован ряд противоправных действий мигрантов. Местные жители рассказывают про изнасилования, нападения на детей и организованную наркоторговлю, которую осуществляют уроженцы соседних государств, в частности, приводится в пример изнасилование женщины, совершенное мигрантом, находившимся в состоянии опьянения.
Как уточнили в ведомстве, по факту изнасилования в ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ст. 131 УК РФ. По иным фактам проводится процессуальная проверка.
Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Москва, Светлана Антонова
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