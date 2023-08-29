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Вторник, 29 августа 2023, 13:27 мск

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Следственный комитет обратил внимание на мигрантский беспредел в Люберцах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить доклад по фактам противоправных действий мигрантов в Люберецком районе Подмосковья.

В социальных медиа сообщается, что в поселке Малаховка Люберецкого района Московской области зафиксирован ряд противоправных действий мигрантов. Местные жители рассказывают про изнасилования, нападения на детей и организованную наркоторговлю, которую осуществляют уроженцы соседних государств, в частности, приводится в пример изнасилование женщины, совершенное мигрантом, находившимся в состоянии опьянения.

Как уточнили в ведомстве, по факту изнасилования в ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по ст. 131 УК РФ. По иным фактам проводится процессуальная проверка.

Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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