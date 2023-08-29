ДТП в Москве: автомобиль снес двух пешеходов на тротуаре

Сегодня в Москве на Волгоградском проспекте в результате ДТП пострадали два человека, в том числе 7-летний мальчик. Как сообщила пресс-служба столичной госавтоинспекции, оба пешехода госпитализированы.

«По предварительной информации водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с автомобилем «Хендай Портер», который от удара выехал на тротуар, где находились пешеходы», – уточнили в ГИБДД.

Как следует из кадров видео, которые опубликовала столичная прокуратура, водитель большегруза попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен, и врезался в «Хендай Портер».

Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Москва, Светлана Антонова

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