ДТП в Москве: автомобиль снес двух пешеходов на тротуаре

Сегодня в Москве на Волгоградском проспекте в результате ДТП пострадали два человека, в том числе 7-летний мальчик. Как сообщила пресс-служба столичной госавтоинспекции, оба пешехода госпитализированы.
«По предварительной информации водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с автомобилем «Хендай Портер», который от удара выехал на тротуар, где находились пешеходы», – уточнили в ГИБДД.
Как следует из кадров видео, которые опубликовала столичная прокуратура, водитель большегруза попытался совершить разворот, который на данном участке движения запрещен, и врезался в «Хендай Портер».
Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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