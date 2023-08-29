В Москве пропала чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию

В Москве пропала 16-летняя победительница юниорского первенства России по фигурному катанию Алина Горбачева. Девушка вышла с катка на «Чкалов Арене» и ушла в сторону Владимирской церкви.

«Есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», – сообщила мать фигуристки в комментарии РИА «Новости».

Сообщается, что последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

По данным телеграм-каналов, сегодня на Покровской набережной были найдены вещи Горбачевой.

Москва, Светлана Антонова

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