Суд оставил Стрелкова под стражей

Московский городской суд счел законным арест одного из бывших лидеров донецкого ополчения Игоря Стрелкова (Гиркина), который обвиняется в призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Он останется под стражей, как минимум, до 18 сентября.

Адвокаты Стрелкова просили апелляционный суд отменить решение первой инстанции и избрать ему более мягкую меру пресечения. По их словам, их подзащитный не собирается скрываться от следствия и суда, положительно характеризуется, имеет различные награды, страдает рядом заболеваний, а также активно сотрудничает со следствием и «дает последовательные и правдивые показания», передает «Интерфакс».

При этом Стрелков поддержал адвокатов и отметил, что не понимает, почему суд первой инстанции избрал ему арест в качестве меры пресечения. Обвиняемый также пояснил, что длительное время не выезжал за пределы России, находится «в поле зрения» спецслужб, и напомнил, что осужден судом Гааги.

«Почему именно сейчас я должен был бы скрыться и куда, я лично в материалах предъявленного мне обвинения и из разъяснений следователя не усматриваю, несмотря на весь свой довольно большой оперативный опыт», – сказал Стрелков, подчеркнув, что не признает вину и что намерен доказать свою невиновность.

Стрелков – один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате крушения которого погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

Москва, Светлана Антонова

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