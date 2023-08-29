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Вторник, 29 августа 2023, 18:49 мск

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В центре Москвы около площади трех вокзалов произошел крупный пожар

Сегодня вечером в центре Москвы в районе площади трех вокзалов произошел крупный пожар. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 17:30.

Как уточнили спасатели, загорелись складские помещения по адресу: Комсомольская площадь, д. 1, стр. 8

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Суда по последним данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на экстренные службы, площадь возгорания достигла 600 кв м. На место ЧП следует пожарный поезд.

В РЖД заверили, что пожар не влияет на движение поездов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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