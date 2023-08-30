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Среда, 30 августа 2023, 12:59 мск

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Забила свекровь гантелей: следователи через 20 лет нашли убийцу 61-летней москвички

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту убийства 61-летней женщины, совершенного более 20 лет назад в Москве. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, в преступлении обвиняется 41-летняя невестка погибшей.

По данным следствия, 9 апреля 2002 года обвиняемая, находясь в коридоре квартиры жилого дома на улице Академика Арцимовича в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений, нанесла не менее трех ударов металлической гантелей по голове своей свекрови. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

«Далее фигурантка перенесла тело потерпевшей в комнату и поместила в спальный мешок, после чего 11 апреля 2002 года вывезла его на участок местности, расположенный в 20 метрах от проезжей части Севастопольского проспекта в городе Москве», – пояснили в СКР.

В ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников ОУР УВД по ЮЗАО г. Москвы проведен большой объем следственных и процессуальных действий, в ходе которых установлена причастность бывшей невестки потерпевшей к совершению преступления. В ходе допроса женщина полностью признала свою вину, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело передано для направления в суд.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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