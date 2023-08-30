В Москве обезврежен педофил: почти 8 лет издевался над падчерицей

В Москве задержан 44-летний мужчина по обвинению в насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении своей падчерицы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, издевательства над ребенком продолжались почти 8 лет.

По данным ведомства, с июля 2014 года по март 2022 года обвиняемый систематически совершал насильственные действия сексуального характера. Через продолжительное время девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

«В порядке ст. 91 УПК РФ фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения, связанной с лишением свободы», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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