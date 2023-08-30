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Среда, 30 августа 2023, 19:14 мск

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Правительство РФ обещает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке

Правительство РФ прорабатывает ряд мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, готовится список компаний, которым разрешат экспорт, а также планируется увеличить нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу.

«Что касается ценообразования, то идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы не было дефицита на бирже, и был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить серый экспорт. В ближайшее время буквально», – пояснил Новак, которого цитирует ТАСС.

Вице-премьер также заверил, что дефицита предложения на топливном рынке России сейчас нет, и власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо. «Увеличим нормативы поставок на биржу. Идет в том числе формирование, корректировка, оптимизация графика ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах», – уточнил он.

«В целом у нас дефицита предложения на внутреннем рынке сегодня нет, на бирже наблюдается баланс. Но чтобы пройти до конца года [сезон] посевной, мы сейчас в том числе с потребителями из [отрасли] сельского хозяйства работаем, чтобы обеспечить необходимые объемы, чтобы обеспечить равномерность, чтобы не было колебаний на рынке», – сказал Новак.

Напомним, сегодня биржевая цена бензина марки Аи-95 шестой день подряд обновила исторический рекорд, поднявшись на 0,47% – до 73 697 рублей за тонну. Стоимость Аи-92 выросла на 0,22% – до 63 572 рублей. Летнее дизтопливо подорожало сразу на 2,21% – до 67 167 рублей за тонну.

На фоне подъема биржевых котировок на автомобильное топливо заметно ускорили темпы роста и розничные цены. В ряде регионов на юге России отмечались перебои с поставками бензина и дизеля.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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Москва, Центр России, Политика, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, правительство РФ, Рост цен на бензин,