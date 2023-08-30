В Подмосковье арестован таксист-таджик за преступление против половой неприкосновенности 15-летней девочки

В Подмосковье арестован 30-летний таксист – уроженец Таджикистана, который обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности 15-летней девочки (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 27 августа обвиняемый, осуществляя перевозку девочки и её младшей сестры в такси из Реутова в Балашиху, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. После произошедшего девочка обратилась в правоохранительные органы.

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы потерпевшей и обвиняемого», – уточнили в СК.

Москва, Светлана Антонова

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