В подмосковной Балашихе произошел конфликт со стрельбой: один человек ранен

В подмосковной Балашихе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого один человек с телесными повреждениями был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвёл выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием, в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован», – уточнили в полиции.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к инциденту.
Москва, Светлана Антонова
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