российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 сентября 2023, 11:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В подмосковной Балашихе произошел конфликт со стрельбой: один человек ранен

В подмосковной Балашихе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого один человек с телесными повреждениями был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

«Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвёл выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием, в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован», – уточнили в полиции.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лиц, причастных к инциденту.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье у иностранца нашли около 270 кг наркотиков / В Подмосковье арестован таксист-таджик за преступление против половой неприкосновенности 15-летней девочки / Следственный комитет обратил внимание на мигрантский беспредел в Люберцах / Совершили более 17 тяжких преступлений: в Подмосковье дошло до суда дело трех членов банды «Северские» / Суд в Подмосковье арестовал мигранта, ударившего девушку на утренней пробежке / Мигрант, ударивший девушку в шортах в Подмосковье, стал фигурантом дела об экстремизме / Мигрант ударил жительницу Подмосковья, чтобы «спасти её от греха» / В Подмосковье задержан мигрант, ударивший девушку на утренней пробежке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,