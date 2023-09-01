В жилом доме в Москве прогремел мощный взрыв

На северо-западе Москвы в жилом доме произошел мощный взрыв, в результате которого предположительно погиб один человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В руках мужчины в квартире дома в районе Покровское-Стрешнево взорвалось неустановленное мощное устройство», – уточнил собеседник агентства.

По предварительной информации, произошла детонация взрывного устройства – мощной петарды или взрывчатки. Новостные телеграм-каналы предполагают, что это был взрыв гранаты. Сообщается также о пострадавшем – это 20-летний парень, ему оторвало руки.

На месте работает следственная группа.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»