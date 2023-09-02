«Сладкие грёзы…» Медведев оценил шансы на примирение с Западом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не «предаваться сладким грёзам, как мы когда-то помиримся и заживём большой полиаморной семьёй с небинарными гендерами».

«Главари бандеровской «Украины» всё чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских» (понятно, что под «русскими» они понимают всё население нашей страны вне зависимости от национальности). Где-то такое уже было, а?» – обратил внимание Медведев в новой публикации в своем телеграм-канале.

При этом зампред Совбеза обратил внимание, что «бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран».

«Поэтому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», – подчеркнул Медведев.

Москва, Светлана Антонова

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