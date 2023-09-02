Российские войска отразили более 10 атак ВСУ: уничтожено более 600 боевиков

Вооруженные силы РФ за последние сутки отразили более десяти атак ВСУ и в общей сложности уничтожили более 600 боевиков. Ударами артиллерии и авиации поражены склады с боеприпасами ВСУ и пункт управления беспилотниками. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ о ситуации на фронтах специальной военной операции.

По данным ведомства, самые кровопролитные бои ведутся на Донецком направлении, где были пресечены пять атак в районе Артемовска и три атаки около Марьинки. Уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20 и одна Д-30, а также орудие М119 производства США.

На Запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ в Работина и Вербового. За сутки уничтожено до 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Чаривное поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 105-ти украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30. В районе Камышевахи Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами.

На Купянском направлении потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении пресечены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Уничтожено свыше 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Тягинка уничтожен полевой склад боеприпасов, около Отрадокаменки поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 108-ми районах.

Кроме того, за сутки уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Светлана Антонова

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