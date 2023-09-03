В Москве задержан уроженец Средней Азии за нападение на девушку

В Москве задержан уроженец Средней Азии по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 29-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 30 августа фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на Дмитровском шоссе совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой 29-летней девушки. С места преступления мужчина скрылся, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

В кратчайшие сроки установлен и задержан 29-летний мужчина, уроженец Средней Азии, причастный к совершению данного преступления. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса последний вину не признал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

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