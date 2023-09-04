Путин заявил Эрдогану об открытости России к переговорам по «зерновой сделке»

зерновой сделке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», – сказал российский лидер.

В то же время Путин отметил, что намерен обсудить перспективы сотрудничества с Анкарой, в том числе в энергетической сфере. «Мы в области энергетики, как я сказал, двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками, двигателями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет. В ближайшее время мы будем свидетелями этого», – отметил он (цитата по сайту Кремля).

«Мы продвинулись, надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. Мне кажется, это пойдёт на пользу. В области сельского хозяйства, я уже говорил, мы расширили возможности поставок сельхозпродукции турецких производителей на российский рынок, и здесь хороший очень объём – и растёт. В области металлургической промышленности развиваются отношения и имеют очень хорошую перспективу при этом… Продолжается строительство атомных электростанций «Аккую». Теперь Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств – после поставки первой партии российского атомного топлива на «Аккую». В следующем году – всё идет по плану – мы запустим первый блок», – рассказал президент РФ, добавив, что темой переговоров станет также украинский кризис.

Эрдоган со своей стороны сказал, что Анкара и Москва движутся к цели достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов.

«Мы переживаем совершенно иной период в отношениях между Турцией и Россией, мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 миллиардов долларов, и мы идем к нашей цели – 100 миллиардов», – сказал Эрдоган (цитата по РИА «Новости»), обратив внимание на важность перехода во взаимных расчетах на национальные валюты.

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