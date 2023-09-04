Путин назвал переговоры с Эрдоганом конструктивными

Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам личного разговора с турецким коллегой в Сочи.

«Мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере. Обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки», – отметил президент РФ.

По его словам, «при обсуждении двусторонних экономических связей с удовлетворением констатировали продолжающийся рост товарооборота». «Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют – рубля и лиры – в коммерческих обменах. При этом доля доллара и евро во взаиморасчётах последовательно снижается», – сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что «подлинно стратегический характер носит российско-турецкое сотрудничество в энергетике» – кроме строительства «Росатом» первой в Турции АЭС «Аккую», ведется тесное взаимодействие с Анкарой в газовой сфере. «В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 миллиарда кубометров газа, а за январь-август текущего года – свыше десяти миллиардов кубометров. Подчеркну, Россия всегда была и будет надёжным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешёвым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны – туда, где в этом партнёры заинтересованы», – сообщил он.

Путин также добавил, что именно для расширения сотрудничества в этой сфере Россия предложила создать на территории Турции региональный газовый хаб. «Газпром» передал компании «Боташ» проект «дорожной карты» по реализации данного проекта. На повестке дня – учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретённого газа», – уточнил глава государства.

Кроме прочего, президент РФ уделил внимание так называемой «зерновой сделке», за возобновление которой выступает Турция. «Как уже не раз говорил, нас просто вынудили принять это решение, – я имею в виду Россию вынудили, – так как западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение «зерновой сделки» в части обеспечения доступа российской сельхозпродукции на мировые рынки… Причём пока Россия чётко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках этой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для террористических атак против российских гражданских и военных объектов. Это не может быть терпимым дальше», – констатировал Путин, дав однозначно понять, что без выполнения условий России «зерновая сделка» не будет возобновлена.

«Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках, – это я хотел бы подчеркнуть особо, – что бы на этот счёт ни говорили. Цены на зерновые продолжают снижаться. Физического недостатка в продовольствии нет. Есть проблемы с его справедливым распределением – это да. Но никак это не связано с так называемой зерновой сделкой», – сказал президент РФ, обратив внимание, что «доля Украины в мировом зерновом экспорте как была пять процентов, так и остаётся такой, а в нынешних условиях будет сокращаться».

Москва, Светлана Антонова

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